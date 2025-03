Sportliche Ferienkurse unter dem Motto „Starte dein Abenteuer auf der Matte“ bei der vhs: Für sechs bis neun Jahre alte Kinder bietet die vhs Bodenturnen für Anfänger an. Dabei lernen die Kinder die ersten Schritte zur Rolle, zum Handstand und zum Rad auf der Matte kennen. Los geht es am Montag, 7. April, von 9 bis 10.30 Uhr in der Turnhalle im Klaggarten 6 in Alsfeld. Es gibt insgesamt fünf Treffen.Für Zehn- bis Zwölfjährige beginnt dieser Ferienkurs ebenfalls am 7. April – allerdings findet er von 10.30 bis 12 Uhr. Auch hier gibt es fünf Treffen in der Turnhalle im Klaggarten.Anmeldeschluss ist für beide Kurse am 2. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.