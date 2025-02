vhs-Kurse Februar

Vogelsbergkreis. Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet ab Donnerstag, 27. Februar, von 17 bis 19.30 Uhr, einen Excel-Intensiv-Grundlagenkurs an. In sechs Treffen werden den Kursteilnehmern in den Räumlichkeiten der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6, grundlegende Techniken, wie beispielsweise formatieren, ausfüllen, kopieren und verschieben von Inhalten und Zellen, in Excel nähergebracht. Zudem lernen sie, mit Formeln sowie einfachen und speziellen Funktionen zu arbeiten und Fehler in Formeln zu finden und zu korrigieren. Außerdem lernen die Teilnehmer, Zeitberechnungen durchzuführen, Diagramme zu erstellen, zu gestalten und individuell zu bearbeiten sowie Daten zu filtern und zu sortieren.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 20. Februar. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer in sechs Treffen die Grundlagen, um Windows 10 Computer und Internet effizient nutzen zu können. Sie lernen, mit Outlook 2019 E-Mails zu versenden, mit Word 2019 Texte zu schreiben, mit Excel 2019 einfache Tabellen und mit PowerPoint 2019 einfache Präsentationen zu erstellen. Viele Übungen und verständliche, praxisnahe Beispiele und Tipps helfen dabei, die Grundlagen der Arbeit mit Office 2019 zu verstehen und für praktische Anwendungen umzusetzen. Der Kurs startet am Dienstag, 25. Februar, von 17 bis 19.30 Uhr, in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6.Anmeldeschluss ist Dienstag, 18. Februar. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Dieser Kurs führt in die Bedienung und Verwendungsmöglichkeiten von Activ-Panels ein und lässt die Teilnehmer durch praktisches Ausprobieren selbstständige Erfahrungen mit den neuen Medien machen. Der Kurs findet statt am Samstag, 15. Februar, von 9.30 bis 12 Uhr, in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6. Mitzubringen sind ein eigenes Notebook und ein USB-Stick.Anmeldeschluss ist Freitag, 7. Februar. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Dieser Kurs richtet sich an Interessierte, die im Unterricht oder in verschiedenen Veranstaltungen digitale Lernwerkzeuge einsetzen wollen.Kennengelernt werden unterschiedliche Learning-Apps sowie das Padlet, eine digitale Pinnwand, mit der unter anderem spontan während des Unterrichts Texte oder Bilder/Fotos den Teilnehmern am Activ-Panel gezeigt werden können. Zur Schulung mitzubringen sind Smartphone und, wenn vorhanden, Laptop. Teilnahmevoraussetzung: Kenntnisse über den Umgang mit dem Activ-Panel beziehungsweise Teilnahme an einem Activ-Panel-Einführungskurs. Der Kurs findet statt am Samstag, 22. Februar, 9.30 bis 12 Uhr in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6.Anmeldeschluss ist Freitag, 14. Februar. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Was brauchen Babys und Kleinkinder, um gut schlafen zu können? Und wie genau funktioniert der kindliche Schlaf eigentlich? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich ein Online-Kurs der vhs des Vogelsbergkreises am Montag, 24. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr. Weiter geht es um Grundbedürfnisse, Schlafbiologie, Schlafbedarf und Wachzeiten, Schlafstörungen und Schlafprobleme, Grundpfeiler für guten Schlaf sowie eine Bedürfnispyramide der Sinnesreizungen zum Ausschleichen ungünstiger Schlafgewohnheiten. Am Ende des Vortrages ist Zeit, um Fragen zur Schlafsituation des eigenen Kindes zu stellen. Inklusive digitalem Handout über die Inhalte zum Ausdrucken.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 20. Februar. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Der Hospizdienst im Vogelsberg unterstützt Menschen in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörige. Qualifizierte Ehrenamtliche begleiten die Betroffenen und deren Familien in stationären Einrichtungen und im häuslichen Umfeld. Daneben hat er es sich zur Aufgabe gemacht, zu den Themen Sterben, Tod und Trauer Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Letzte Hilfe Kurse haben sich in diesem Zusammenhang sehr bewährt.Der Kurs richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger ohne professionelle medizinische oder pflegerische Kenntnisse. Er besteht aus vier Modulen (Sterben ist ein Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden lindern, Abschied nehmen) die aufeinander aufbauen. Start ist am Mittwoch, 26. Februar, 17 bis 21 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Lautertal-Hörgenau.Anmeldeschluss Montag, 24. Februar. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.