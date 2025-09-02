Kontakt
vhs-Kurs: Pilzwanderung für Neugierige
Am Sonntag, 5. Oktober, 10 Uhr, geht es von der Grillhütte am Schwarzbachteich bei Grebenau aus auf eine vhs-„Pilzwanderung für Neugierige“.

Bis etwa 14.30 Uhr geht es dabei um essbare Pilze und darum, wie man sie von giftigen zu unterscheiden lernt. Im Rahmen der Wanderung werden typische Pilzbiotope und ihre Baumpartner besichtigt. Mitzubringen sind ein Körbchen, ein Messerchen und festes Schuhwerk. Am Ende der Wanderung werden die Pilze gemeinsam bestimmt, und eine Kostprobe zubereitet.

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 24. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

vhs-Kurs: Aromen des Mittelmeers
Was verbirgt sich hinter mediterraner Kost? Welche charakteristischen Merkmale zeichnen sie aus und welche gesundheitlichen Vorteile bringt sie mit sich? Fragen, die der vhs-Kurs: „Aromen des Mittelmeers“ am Samstag, 13. September, von 13 bis 17 Uhr in der Alsfelder vhs beantworten wird. Denn in der vhs-Küche, Raum EG 08, Im Klaggarten 6, werden die Geheimnisse der mediterranen Küche ergründet.

Anmeldeschluss ist Sonntag, 7. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

