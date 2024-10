„Zeit für mich“ ist die Überschrift des Kurses, der ab Donnerstag, 31. Oktober, zu vier Terminen jeweils von 18 bis 19.30 Uhr in die vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 01, einlädt. Im Kurs soll es darum gehen, wie die eigene Kraft und Leidenschaft im Umgang mit den täglichen Herausforderungen erhalten werden können. Gemeinsam mit anderen Interessierten soll im Kurs die Wahrnehmung für eigene Impulse und Bedürfnisse geschult werden. Besonders ansprechend ist dieses Angebot für Menschen, die in der Familienphase Verantwortung für ein oder mehrere Kinder tragen, heißt es in der Mitteilung. Denn die vier Einheiten für Kraft und Individualität haben zum Ziel, Überforderung und Erschöpfung zu vermeiden und so gesund zu bleiben. Für den Kurs werden Noppensocken benötigt.Anmeldeschluss ist Montag, 28. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.