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vhs-Kurs: Yoga für Ältere

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Yoga ist in jedem Alter sinnvoll und stärkend. Begleiterscheinungen des Älterwerdens können deutlich gemindert und korrigiert werden. Die Asanas und Atemtechniken fördern die Koordinationsfähigkeit, erhalten die Balance, richten die Wirbelsäule auf, erweitern das Lungenvolumen und bringen tiefe Entspannung. Im vhs-Kurs „Yoga für Ältere“ üben die Teilnehmer auf und rund um den Stuhl. Vorkenntnisse oder besondere Beweglichkeit sind nicht erforderlich. Der Kurs startet am 12. August (15 bis 16.30 Uhr) in der Obergasse 44 in Lauterbach. Insgesamt finden zehn Treffen statt. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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