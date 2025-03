Einfacher die richtigen Worte finden, die Schreibfertigkeit verbessern und ganz persönliche literarische Erfahrungen sammeln – das steht beim vhs-Kurs „Vom leeren Blatt zur Heldenreise“ am Samstag, 22. März, von 10 bis 16 Uhr, im Mittelpunkt. In der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 07, wird gemeinsam das Schreiben eigener Geschichten geübt. Der Kurs will bei der Suche nach den richtigen Wörtern helfen und die Schreibfähigkeit verbessern.Anmeldeschluss ist Samstag, 15. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.