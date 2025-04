Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet ab Freitag, 9. Mai, 19 Uhr, einen Nähkurs sowohl für Anfänger, die allerdings die Nähmaschine schon ein wenig kennen, als auch für Fortgeschrittene an. An insgesamt fünf Terminen wird unter fachkundiger Anleitung gezeigt, wie aus Kleidungsstücken, die nicht mehr passen oder kaputt sind, Neues kreiert werden kann. Änderungen oder Reparaturen an der eigenen Kleidung selbst auszuführen, wird ebenfalls Thema im Kurs sein. Dieser Kurs soll zeigen, wie nachhaltig und ressourcensparend die eigene Kleidung sinnvoll und kreativ erhalten, geändert und genutzt werden kann.Wichtig: Es sollte, wenn möglich, die eigene Nähmaschine mitgebracht werden, da nur in Ausnahmefällen eine gestellt werden kann. Der Kurs findet statt in der vhs im Schulzentrum an der Wascherde, Raum 008, in Lauterbach.Anmeldeschluss ist Sonntag, 4. Mai. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.