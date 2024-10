Ob erste Schritte an der Nähmaschine oder schon geübt und routiniert: Upcycling und Nähen passen zusammen und stehen im Mittelpunkt eines Kurses in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 18. An fünf Terminen wird dort ab Freitag, 1. November, ab 19 Uhr unter fachkundiger Anleitung gezeigt, wie aus Kleidungsstücken, die nicht mehr passen oder kaputt sind, Neues kreiert werden kann. Auch das Ändern oder Reparieren der eigenen Kleidung sind Themen im Kurs. Ziel ist es zu zeigen, wie die eigene Kleidung sinnvoll, nachhaltig und ressourcensparend erhalten, geändert und genutzt werden kann.Mitzubringen sind die eigene Nähmaschine, alte Kleidungsstücke, Schere, Nadeln, Nähgarn, Maßband, eventuell Schnittmuster und Packpapier. Der erste Kursabend am Freitag, 1. November, wird nur 45 Minuten dauern und dient dem Kennenlernen und der Information.Anmeldeschluss ist Freitag, 25. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.