vhs-Kurs: Und wann bin endlich ich dran?

Wer kennt das nicht? Man hat sich im Beruf total engagiert, Kinder großgezogen, den Haushalt gemanagt und die Eltern gepflegt. Plötzlich laut oder auch ganz leise und zaghaft meldet sich eine Stimme und fragt "Und wann bin ich dran?" Wer dieser Stimme Raum geben will, der ist richtig beim Online-Kurs der vhs „Und wann bin endlich ich dran? Selbstfürsorge - Ein Kurs für Frauen in der Lebensmitte“. An vier Abenden erfahren die Teilnehmerinnen, wie sie sich selbst wieder besser wahrnehmen und besser für sich sorgen können. Und sie erfahren, warum es sich lohnt, eigene Bedürfnisse und Stärken zu erforschen. Der Kurs startet am 6. März von 19 bis 20.30 Uhr. Anmeldeschluss ist am 26. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.