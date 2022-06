vhs-Kurs "Ukrainisch für Ehrenamtliche" - noch Plätze frei

Die Volkshochschule (vhs) des Vogelsbergkreises bietet einen Kurs „Ukrainisch für Ehrenamtliche“ an. Dieser beginnt am Samstag, 18. Juni, und umfasst fünf Einheiten. Für den Kurs, der samstags jeweils von 11 bis 12.30 Uhr in Alsfeld stattfindet, gibt es noch freie Plätze.



Das Angebot richtet sich beispielsweise an Menschen, die mit Flüchtlingen aus der Ukraine zu tun haben und diese hier in Deutschland unterstützen und zu diesem Zweck gern etwas Ukrainisch sprechen und verstehen lernen möchten. Der Kurzkurs mit einer in Deutschland lebenden ukrainischen Lehrerin kann dabei unterstützen.



Das Angebot ist kostenfrei. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich bei der vhs unter Telefon 06631/792-7711 oder per E-Mail an info@vhs-vogelsberg.de melden.