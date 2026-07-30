vhs-Kurs: Traditionelles Bogenschießen
In dem Kurs lernen die Teilnehmer die Grundlagen des traditionellen Bogenschießens oder vertiefen bereits vorhandene Kenntnisse. Im Mittelpunkt stehen Technik, Sicherheit und das bewusste Erleben des Moments - ideal für alle, die einen Ausgleich zum Alltag suchen oder eine neue, vielseitige Sportart entdecken möchten. Bogenschießen eignet sich für nahezu alle Altersgruppen und auch für Familien.
Anmeldeschluss ist am 16. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.