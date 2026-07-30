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vhs-Kurs: Traditionelles Bogenschießen

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
„Bogenschießen ist mehr als ein Sport. Insbesondere beim traditionellen Bogenschießen hat das gemeinsame Erlebnis in der Natur einen hohen Stellenwert“, heißt es in einer Pressemitteilung der vhs, die am Sonntag, 23. August, von 14 bis 17 Uhr einen entsprechenden Kurs in der Fritz-Ebel-Allee in Lauterbach anbietet.

In dem Kurs lernen die Teilnehmer die Grundlagen des traditionellen Bogenschießens oder vertiefen bereits vorhandene Kenntnisse. Im Mittelpunkt stehen Technik, Sicherheit und das bewusste Erleben des Moments - ideal für alle, die einen Ausgleich zum Alltag suchen oder eine neue, vielseitige Sportart entdecken möchten. Bogenschießen eignet sich für nahezu alle Altersgruppen und auch für Familien.

Anmeldeschluss ist am 16. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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