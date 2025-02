Der vhs-Kurs „Töpfern - Kreatives Gestalten mit Ton“ bietet Anfängern die Möglichkeit, einen individuellen Zugang zum Material Ton zu finden. Beim kreativen Arbeiten lernen sie, den Ton zu modellieren und mit ihm die verschiedensten Formen aufzubauen. Fortgeschrittene können in der kleinen Gruppe eigene Ideen verwirklichen und alles, was der Ton oder die Fantasie hergeben, formen und modellieren. Der Kurs beginnt am Dienstag, 11. März (19 bis 21.30 Uhr) in der Gesamtschule in Homberg. Insgesamt finden acht Treffen statt. Anmeldeschluss ist am 4. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.