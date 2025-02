vhs-Kurs: Tanzkurs Hochzeitstanz

Discofox, Cha-Cha-Cha, Langsamen und Wiener Walzer lernen die Teilnehmer im vhs-Tanzkurs „Hochzeitstanz“. Eine Anmeldung wird paarweise empfohlen. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 6. März, im Dorfgemeinschaftshaus in Ehringshausen. Es finden insgesamt vier Treffen – jeweils von 21 bis 22 Uhr – statt. Anmeldeschluss ist am 27. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.