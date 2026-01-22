Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048940

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: Tai Chi - zum Einstieg

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
hai Chi (oder Taijiquan, Schattenboxen) ist eine chinesische Kampfkunst und Bewegungslehre, die sich durch langsame, fließende Bewegungen im Zeitlupentempo auszeichnet. Ursprünglich zur Selbstverteidigung entwickelt, wird es heute hauptsächlich wegen seiner gesundheitlichen Vorteile als Form der Meditation und Bewegungstherapie praktiziert, die Körper und Geist harmonisiert, Stress abbaut, das Gleichgewicht stärkt und die Konzentration fördert. Die Übungen basieren auf den Prinzipien des Gleichgewichts der polaren Kräfte Yin und Yang. Im Thai Chi-Kurs der vhs in Lauterbach werden die Grundlagen der Tai Chi Bewegungen aus dem Yang Stil gelehrt; dazu wird eine Gymnastik zur Lockerung und Entspannung vermittelt. Der Kurs umfasst insgesamt zwölf Treffen, los geht es am Samstag, 31. Januar, von 10 bis 11 Uhr in Lauterbach, Obergasse 44. Anmeldeschluss ist am 28. Januar.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.