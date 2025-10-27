Kontakt
TUINA ist eine der fünf Säulen der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) und hat im Reich der Mitte eine über 5000-jährige Tradition. TUINA wird sowohl therapeutisch, als auch präventiv angewandt. Sie umfasst vorwiegend mit Händen und Fingern angewandte Techniken zur Energieregulierung, verschiedene Varianten von Druckbehandlungen der Leitbahnpunkte (Meridiane) des Körpers und Greif- und Dehntechniken. Im vhs-Kurs „TUINA - Akupunktur mit den Fingern“ wird Grundlagenwissen vermittelt zu Methoden der TCM, zur Theorie der fünf Elementenlehre, über Leitbahnen, Leitbahnverlauf und Lokalisierung von Akupunkturpunkten, die mit TUINA- Grundtechniken selbst behandelt werden können, wie z.B. bei Verspannungen, Kopfschmerz und Migräne, es gibt Anleitungen für Selbstbehandlungsmöglichkeiten, darüber hinaus lernen die Teilnehmer eine Qi Gong Einheit zur Entspannung kennen. Der Kurs findet am 15. November von 10 bis 16 Uhr in der vhs in Lauterbach statt. Anmeldeschluss ist am 10. November. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

