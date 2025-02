vhs-Kurs: Sticken - Malerei mit Nadel und Faden

Die alte Kunst des Stickens neu entdecken – das kann man bei der Volkshochschule des Vogelsbergkreises. Ab Donnerstag, 6. März, gibt es vier Treffen in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Herbstein, jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr. Die Teilnehmer widmen sich vor allem dem Kreuzstich, mit dem sich farbenfrohe Motive kinderleicht gestalten lassen.Nach etwas Materialkunde und einer kurzen Einführung in die Technik geht es los. Zuerst wird das Sticken auf regelmäßig gewebten, auszählbaren Stoffen gelernt, später geht es darum, wie man auch nicht auszählbare Stoffe wie Jeans, Fleece oder Filz gleichmäßig und akkurat besticken kann. Nach Belieben lassen sich Handtücher, Kissen, Karten oder Kleidungsstücke wirkungsvoll und individuell verzieren.Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die ganz neu mit dem Sticken starten oder wieder einsteigen wollen. Anmeldeschluss ist der 27. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.