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vhs-Kurs: Sprache ist mehr

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Sprache beschreibt die Vergangenheit, bestimmt die Gegenwart und formuliert die Visionen der Zukunft. Sie formt das Denken und Handeln. Die Vielschichtigkeit der menschlichen Sprache vermittelt ein Kurs der Volkshochschule des Vogelsbergkreises ab dem 14. April.

In vier Treffen beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Entstehungsgeschichte der Sprache. Außerdem werden die unterschiedlichen Formen und Aspekten von Sprache thematisiert und wie man diese nutzen kann, um sich einen Vorteil, auch gegenüber künstlicher Intelligenz, zu verschaffen. Der Kurs findet in Lauterbach in der Obergasse 44 statt.

Anmeldeschluss ist am 7. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

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