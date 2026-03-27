vhs-Kurs: Sprache ist mehr
In vier Treffen beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Entstehungsgeschichte der Sprache. Außerdem werden die unterschiedlichen Formen und Aspekten von Sprache thematisiert und wie man diese nutzen kann, um sich einen Vorteil, auch gegenüber künstlicher Intelligenz, zu verschaffen. Der Kurs findet in Lauterbach in der Obergasse 44 statt.
Anmeldeschluss ist am 7. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.