vhs-Kurs: „Spinnen mit dem Spinnrad“

Das „Spinnen mit dem Spinnrad“ steht an vier Terminen ab Sonntag, 20. Oktober, jeweils von 10 bis 14.15 Uhr in der Spinnstube in Breungeshain auf dem Programm. Beim ersten Termin erfahren Interessierte ohne Vorkenntnisse vieles über Spinnräder, Wolle und Wollverarbeitung, bevor es unter fachkundiger Anleitung an die Praxis geht.Anmeldeschluss ist Sonntag, 13. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.