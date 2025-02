vhs-Kurs: Spanisch und Kochen

Wer schon alltagstaugliche Spanischkenntnisse (B1/B2) hat und diese gern wieder einmal anwenden und erweitern möchte, der hat mit dem vhs-Kurs „Aprende espanol cocinando“ dazu an vier Samstagen Gelegenheit. Rund um die spanische beziehungsweise südamerikanische Esskultur wird auf unterhaltsame Weise mit kulinarischen Texten und Rezepten gearbeitet, und an zwei Terminen wird ganz praktisch gekocht – alles auf Spanisch. Der Kurs startet am Samstag, 15. März. Die Treffen finden jeweils von 10 bis 12.30 Uhr in den Räumen der vhs in Alsfeld statt. Anmeldeschluss ist der 10. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.