vhs-Kurs: Spanisch für die Reise

Hola! Spanisch zu lernen, ist der Beginn einer Reise. Wer einen leichten und unterhaltsamen Einstieg in die Sprache und die Kultur Lateinamerikas und Spaniens wünscht, der ist im Kurs „Spanisch für die Reise (Einstiegskurs A1)“ richtig. In ihm werden gezielt authentische Redewendungen und Modellsätze geübt, trainiert wird die Kommunikation auf abwechslungsreiche und spielerische Weise. Dieser Kurs verzichtet auf eine komplexe Grammatikvermittlung und beinhaltet Insider-Tipps und spannende Einblicke in die Besonderheiten der spanischsprachigen Welt. Los geht es am Samstag, 26. April (15.30 bis 17 Uhr), in den Räumen der vhs in Alsfeld. Es finden acht Treffen statt. Anmeldeschluss ist am 24. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.