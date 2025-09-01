Kontakt
vhs-Kurs: Spanisch A1.1

Ab Dienstag, 9. September, geht es in der Grundschule Wartenberg, Schillerstraße 1, im Raum 206, an zehn Terminen um die Weltsprache Spanisch. Jeweils von 17 bis 18.30 Uhr haben Interessierteim vhs-Kurs: Spanisch A1.1 die Möglichkeit, Spanischkenntnisse zu erlernen, um sich in Spanien oder Lateinamerika sprachlich zurechtfinden zu können. Der Sprachkurs vermittelt den Basiswortschatz, lehrt wichtige Strukturen, die Aussprache, das Verstehen und Sprechen sowie Grundlagen im Lesen und Schreiben.

Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.
