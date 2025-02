vhs-Kurs: Social media für Vereine

In dem zwei-tägigen Workshop „Social media für Vereine“ vermittelt die vhs in Alsfeld, Klaggarten 6, die Grundlagen von social media. Der erste Teil des Workshops findet am Samstag, 8. März, von 10 bis 15 Uhr statt, der zweite Teil am 5. April. In dem Kurs geht es um die Fragen, inwiefern eine social media Plattform nützlich sein kann, wie ein Verein seine Präsenz im Netz steigern kann und wie über social media vielleicht neue Mitglieder gefunden werden können.Anmeldeschluss ist am 27. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.