vhs-Kurs: So war das damals

Jedes Leben ist interessant. Vieles, was ältere Generationen erlebt haben, was selbstverständlich war, ist vergangen. Doch um die Geschichte zu verstehen, benötigt man Erzählungen und Schilderungen der Zeitzeugen. Erlebtes aufzuschreiben ist daher sehr sinnvoll. Daher steht das am Freitag, 1. November, an sechs Abenden in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Mittelpunkt. Der Kurs vermittelt viele Tipps für Menschen, die ihre eigene Geschichte oder die von Angehörigen für die Nachwelt erhalten möchten, und klärt viele Fragen dazu.Anmeldeschluss ist Sonntag, 27. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.