vhs-Kurs: Shinrin Yoku - die Heilkraft des Waldes

Waldbaden hat seine Wurzeln in Japan und heißt dort "Shinrin Yoku". Es bedeutet „Eintauchen in die Waldatmosphäre“ und ist eine (ent)spannende Selbsterfahrung für Körper, Geist und Seele. Bei einem vhs-Kurs in Rudingshain können die Teilnehmer am 7. September zwischen 14 und 17 Uhr mit allen Sinnen ein in die wunderbare Atmosphäre des herbstlichen Waldes eintauchen - einem der ursprünglichen Kraftorte der Menschheit. An besonderen Stellen im Wald werden sie verweilen oder mit achtsamen Übungen nach der Shinrin Yoku Methode die positiven Effekte des Waldes auf Körper, Geist und Seele gezielt unterstützen. Dabei handelt es sich z. B. um Atemübungen zur Entspannung, leichte Bewegungsübungen aus dem Qi Gong, Sinnes- und Wahrnehmungs-Übungen und einer Meditation. Die Teilnehmer gehen langsam und schlendernd in aller Stille, kommen zur Ruhe, entspannen und tanken neue Energie. Der Körper wird dabei sanft aktiviert, das Immunsystem gestärkt und die Alltagsgedanken zur Ruhe gebracht. Und am Schluss kann man eine Traumzeit in einer bereitgestellten Hängematte unter den alten Buchen des Vogelsberger Waldes genießen. Es werden keine großen Strecken zurückgelegt, so dass Ausdauer und Kondition nicht wichtig sind. Der Termin findet bei jedem Wetter statt außer bei Starkregen oder Sturm. Treffpunkt wird am DGH in Schotten-Rudingshain sein.

Anmeldeschluss ist der 29. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
