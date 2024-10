Steht eine Reise nach Schweden an? Dann ist der vhs-Kurs „Schwedisch für die Reise kompakt (A1)“ genau richtig. Denn ab Samstag, 9. November, bereitet dieser an zwei Terminen jeweils von 10 bis 15.15 Uhr auf eine Reise in den Norden vor. Im zweiteiligen Kurs in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 16, gibt es zudem viele Insider-Tipps und es werden umfassend Fragen beantwortet.Anmeldeschluss ist Montag, 4. November. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.