vhs-Kurs: Scharfe Sachen für starke Kerle

Den Kurs „Scharfe Sachen für starke Kerle - Mexikanische Küche für Männer“ bietet die vhs in Alsfeld am Samstag, 8. März, von 14.30 bis 18.15 Uhr an. Anmeldeschluss ist am 2. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.