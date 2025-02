vhs-Kurs: Rumba und Cha-Cha-Cha

Einen Einstiegskurs in „Rumba und Cha-Cha-Cha“ bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises ab Freitag, 7. März, an. Es gibt zwei Treffen, jeweils von 19 bis 21 Uhr, in der Alsfelder Albert-Schweitzer-Schule, In der Krebsbach. Der Kurs führt die Teilnehmer in die Latinotänze Rumba und Cha-Cha-Cha ein. Sie erlernen den Grundschritt und einfache Figuren sowie das "Führen und Folgen". Der Kurs ist für Anfänger mit wenig bis keiner Tanzerfahrung geeignet oder für Personen, die ihre bisherigen Tanzerfahrungen in Rumba und Cha-Cha auffrischen möchten. Anmeldung - wenn möglich paarweise – bis zum 2. März bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.