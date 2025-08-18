Kontakt
vhs-Kurs: Rumba und Cha Cha Cha für Solotänzerinnen

Tanzen lernen ohne Tanzpartner? Kein Problem! Da hat die vhs Vogelsbergkreis den passenden Kurs, in dem Frauen ohne Tanzpartner in einer Gruppe die Lateintänze Rumba und Cha Cha Cha erlernen. Es werden die Grundschritte und verschiedene Figuren geübt. Der Spaß am Tanzen ist in diesem Kurs auch als Solotänzerin sicher. Dieses Kursangebot richtet sich an Frauen aller Altersgruppen ohne Vorkenntnisse. Der Kurs startet am Donnerstag, 11. September (10 bis 11.30 Uhr) bei der vhs in Lauterbach in der Obergasse 44. Es finden acht Treffen statt. Anmeldeschluss ist am 4. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
