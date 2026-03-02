Kontakt
vhs-Kurs: Rumba und Cha-Cha-Cha - Einstiegskurs

Im Einstiegskurs der Latinotänze Rumba & Cha-Cha-Cha lernen die Teilnehmer den Grundschritt und einfache Figuren sowie das "Führen und Folgen". Der Kurs ist für Anfängerinnen und Anfänger mit wenig bis keiner Tanzerfahrung geeignet oder für Personen, die ihre bisherigen Tanzerfahrungen in Rumba & Cha-Cha auffrischen möchten. Der Kurs findet am 20. März von 19 bis 21 Uhr und am 21. März von 17 bis 19 Uhr in der Albert-Schweitzer-Schule, n der Krebsbach 10, in Alsfeld statt.

Anmeldeschluss ist am 13.März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

