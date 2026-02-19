vhs-Kurs: Progressive Muskelentspannung
Es ist nicht immer möglich, Stresssituationen zu vermeiden. Entspannungsmethoden wie die progressive Muskelentspannung unterstützen dabei, dem Stress gelassener zu begegnen und so ein körperliches und seelisches Wohlbefinden zu erzeugen. Dabei werden nacheinander die einzelnen Muskelpartien in einer bestimmten Reihenfolge zunächst angespannt, die Muskelspannung wird kurz gehalten und anschließend wird die Spannung gelöst.
Während des Wechsels von Anspannung und Entspannung wird die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die Empfindungen gerichtet, die mit diesen unterschiedlichen Zuständen einhergehen.
Mit der Zeit lernen die Teilnehmer, muskuläre Entspannung herbeizuführen, wann immer sie dies möchten. Sie gewöhnen sich an, auf Anspannung sofort mit Entspannung zu reagieren, und können dadurch selbst in Stresssituationen die Ruhe bewahren. Muskelverspannungen können aufgespürt und gelockert werden, damit unter anderem auch Schmerzzustände verringert werden können.
Anmeldeschluss ist am 25. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
vhs-Kurs: Qi Gong - Einführung
Einen Qi Gong-Einführungskurs bietet die vhs ab dem 26. Februar in Kirtorf im Kindergarten an. An zehn Abenden geht es zwischen 18 und 19.30 Uhr um die fließenden Körperübungen, die schon seit über 4000 Jahren von Chinesen praktiziert werden zum Erhalt und der Pflege von Gesundheit und Wohlbefinden. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
vhs-Kurs: Qi Gong - Übungen zur Rückkehr des Frühlings
„Qi Gong – Übungen zur Rückkehr des Frühlings“ – diesen Kurs bietet die vhs in Ober-Ofleiden im Mehrgenerationenhaus an. Der Kurs, der insgesamt zehn Treffen umfasst, startet am Dienstag, 24. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.
vhs-Kurs: Selbstverteidigungstraining - KRAV MAGA
Das Selbstverteidigungssystem KRAV MAGA wurde ursprünglich von israelischen Polizei- und Sicherheitskräften entwickelt. KRAV MAGA setzt in allererster Linie auf die Effizienz der Selbstverteidigung und nutzt dazu die natürlichen Reaktionsmuster und Reflexe des Menschen.
Komplizierte künstlerische Techniken sind für eine solche Selbstverteidigung nicht nötig. Die Techniken ermöglichen auch wenig trainierten Menschen, in kurzer Zeit auf einen hohen Stand in der Selbstverteidigung zu gelangen, teilt die vhs mit, die einen entsprechenden Kurs in Alsfeld anbietet. Darin geht es um die Grundlagen der Selbstverteidigung, das Erkennen und Vermeiden von potentiell gefährlichen Situationen, um Kommunikation und Körpersprache, das taktische Verhalten in Konfliktsituationen, um Deeskalation, Techniken in Notwehr und Nothilfesituationen, Verteidigung gegen Angriffe jeglicher Art, Schlag und Tritttraining und um die Verteidigung am Boden.
Beim sogenannten "mugging" werden mit Hilfe eines Vollschutzanzuges Übergriffe und Notwehrsituation im Kurs simuliert. Diese Stresstest-Situationen helfen, im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben.
Die Teilnahme am Kurs ist ab 18 Jahren möglich. Das Training findet am 28. Februar und am 7. März von 10 bis 13 Uhr in der Turnhalle, Im Klaggarten 6, in Alsfeld statt. Anmeldeschluss ist am 22. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.