vhs-Kurs: Progressive Muskelentspannung
Es ist nicht immer möglich, Stresssituationen zu vermeiden. Entspannungsmethoden wie die progressive Muskelentspannung unterstützen dabei, dem Stress gelassener zu begegnen und so ein körperliches und seelisches Wohlbefinden zu erzeugen. Dabei werden nacheinander die einzelnen Muskelpartien in einer bestimmten Reihenfolge zunächst angespannt, die Muskelspannung wird kurz gehalten und anschließend wird die Spannung gelöst.
Während des Wechsels von Anspannung und Entspannung wird die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die Empfindungen gerichtet, die mit diesen unterschiedlichen Zuständen einhergehen.
Mit der Zeit lernen die Teilnehmer, muskuläre Entspannung herbeizuführen, wann immer sie dies möchten. Sie gewöhnen sich an, auf Anspannung sofort mit Entspannung zu reagieren, und können dadurch selbst in Stresssituationen die Ruhe bewahren.
Muskelverspannungen können aufgespürt und gelockert werden, damit unter anderem. auch Schmerzzustände verringert werden können. Man reagiert ganz allgemein gelassener auf Aufregung, Angst oder Ärger.
Schon nach wenigen Wochen kann man die Progressive Muskelrelaxation nutzen, um den gesamten Körper in wenigen Minuten völlig zu entspannen.
Anmeldeschluss ist der 16. September. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.