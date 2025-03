Am Mittwoch, 19. März, dreht sich von 18 bis 20.30 Uhr in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 06, alles um eine Überraschung zum Osterfest. Denn im vhs-Kurs „Oster-Fotobuch erstellen mit dem Smartphone/Tablet“ gibt es für Interessierte wichtige Tipps und Informationen für eine schöne Erinnerung in Form eines Fotobuches.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 12. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.