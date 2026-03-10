Kontakt
vhs-Kurs: Nähworkshop in Lauterbach

Ein Nähworkshop der vhs für Erwachsene eignet sich für Nähanfänger (der Umgang mit der Nähmaschine sollte bereits erlernt sein), Fortgeschrittene und alle, die sich für das Nähen interessieren oder es einfach mal ausprobieren möchten. Ob kleines Projekt, Hilfe bei einem angefangenen Projekt, Reparaturtipps, Upcycling oder einzelnen Nähtechniken (Knopfloch, Reißverschluss, Bündchen...) – in diesem Kurs kann viel probiert werden. Er findet am 11. April von 10 bis 14.30 Uhr in der Schule an der Wascherde in Lauterbach statt.

Anmeldeschluss ist am 3. April. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

