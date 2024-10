vhs-Kurs: „Näh dir was!“

Am Montag, 14. Oktober, steht in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum UG 07, das Nähen für Kinder ab acht Jahren im Mittelpunkt. Von 10 bis 14.30 Uhr können Interessierte dort ihr Lieblingsland in Form eines Kissens nähen. Zum Kurs müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die eigene Nähmaschine mitbringen, da nur in Ausnahmefällen eine gestellt werden kann. Eigener Baumwollstoff und Nähgarn kann mitgebracht werden oder bei der Kursleiterin erstanden werden.Anmeldeschluss ist Montag, 7. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.