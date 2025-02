Am Samstag, 15. März, findet von 10 bis 13 Uhr der vhs-Kurs „Näh dir was! – Nähmaschinenkurs für Kinder“ in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum UG07, statt. Dort können Kinder ab 8 Jahren erste Nähversuche starten. Schritt für Schritt lernen die Kinder die wichtigsten Knöpfe und Rädchen an der Nähmaschine kennen und üben das geradeaus und um die Ecken Nähen. Das erste Projekt wird ein kleines Kisschen sein, das die Kinder ganz alleine nähen und dabei feststellen werden: Nähen ist nicht schwer und macht Spaß.Interessierte sollten die eigene Nähmaschine mitbringen, da nur in Ausnahmefällen eine gestellt werden kann. Außerdem können eigener Baumwollstoff und Nähgarn mitgebracht werden.Anmeldeschluss ist Sonntag, 9. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.