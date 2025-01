vhs-Kurs: Nachtfotografie – Motive mit einem anderen Licht fotografieren

Am Donnerstag, 6. Februar, steht in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 07, von 18 bis 22 Uhr die Fotografie im Mittelpunkt. Denn im Kurs „Nachtfotografie – Motive mit einem anderen ‚Licht‘ fotografieren“, geht es um Fotos in der Dunkelheit und ohne Blitz.Allgemein gilt in der Fotografie, wenn es zu dunkel ist, benötigt man einen Blitz. Das ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten. Auch das Fotografieren in der Nacht ohne Blitz ist mit den heutigen Kameras problemlos machbar, und dabei entstehen interessante Bilder mit einem ganz eigenen Charakter. Zusätzlich kann man mit einer Lichtquelle im Bild Teilbereiche hervorheben und andere unterdrücken. So entstehen individuelle und interessante Bilder von Objekten, die am Tage vielleicht einfach nur langweilig erscheinen.In diesem Workshop werden die Möglichkeiten der Nachtfotografie aufgezeichnet. Voraussetzung zur Teilnahme ist der grundlegende Umgang mit der Kamera in den verschiedenen Modi.Mitzubringen sind eine Kamera, ein Ersatzakku, eine leere Speicherkarte, ein Stativ, warme Kleidung, gegebenenfalls ein Regenschirm und viel Spaß am Ausprobieren.Anmeldeschluss ist Montag, 3. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.Vogelsbergkreis. Ab Mittwoch, 12. Februar, lernen Interessierte an sechs Terminen jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr Schritt für Schritt die Nähmaschine kennen. Im Schulzentrum an der Wascherde, Raum 008, sollen erste Werke, wie Einkaufstaschen, Kissen, Jerseyhosen oder T-Shirts geschneidert werden. Nach und nach stehen auch anspruchsvollere Projekte auf dem Plan. Mitzubringen ist die eigene Nähmaschine, da nur in Ausnahmefällen eine gestellt werden kann. Der erste Termin wird nur 45 Minuten dauern und dient dem Kennenlernen und gibt einen kleinen Überblick über Materialien, Werkzeuge, Maschinen und geeignete Schnitte.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.