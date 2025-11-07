Kontakt
vhs-Kurs: Meditation, Zeit für mich

In der Meditation geht es darum, den Geist zu beruhigen und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Das baut Stress ab und erweitert das Bewusstsein. Die vhs bietet in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Schotten einen solchen Kurs an. Das erste von vier Treffen finden am 19. November von 19 bis 20.30 Uhr statt. Anmeldeschluss ist am 11. November. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

