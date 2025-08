vhs-Kurs: Malen mit Pastellkreiden

Mit Pastellkreiden lassen sich stimmungsvolle Bilder gestalten. Die Kreiden werden fein verrieben, eine Grundstimmung wird für das Motiv angelegt. Nach und nach wird das konkrete Motiv dann deutlicher gestaltet. Pastellkreiden eignen sich sowohl für absolute Mal-Anfänger als auch für erfahrene Maler. Diese Erfahrung werden auch die Teilnehmer eines entsprechenden Kurses machen, den die vhs ab dem 1. September (10 bis 11.30 Uhr) in der Obergasse 44 in Lauterbach anbietet. Insgesamt sind fünf Treffen eingeplant. Anmeldeschluss ist am 25. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.