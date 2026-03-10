vhs-Kurs: Literaturtreff
Die Auswahl der Lektüre ist nicht auf ein bestimmtes Genre beschränkt. Romane, Kurzgeschichten, Gedichte und vereinzelt auch bemerkenswerte Sachliteratur können in die Auswahl gelangen. Nur der erste Roman wird vorgegeben. Die weiteren Texte werden in der Gruppe ausgewählt. In der Vorbesprechung wird gemeinsam entschieden, welche weiteren Bücher gelesen werden.
Anmeldeschluss ist am 20. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.