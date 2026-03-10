Kontakt
Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
vhs-Kurs: Literaturtreff

Wer gerne liest und dieses einsame Vergnügen im Gespräch vertiefen möchte, für den bietet die vhs in Lauterbach, Obergasse 44, einen Literaturtreff an. Die Freude am Lesen und Entdecken stehen in diesem Kurs im Vordergrund. Los geht es am 7. April von 17 bis 19 Uhr, die Gruppe trifft sich dann vierzehntägig und redet über ihre Erfahrungen mit der Lektüre, Eindrücke und Gedanken werden ausgetauscht. Wichtig sind Freude und Neugier beim Lesen und die Lust am Zuhören. Es ist spannend, wie unterschiedlich ein Text auf verschiedene Menschen wirken kann.

Die Auswahl der Lektüre ist nicht auf ein bestimmtes Genre beschränkt. Romane, Kurzgeschichten, Gedichte und vereinzelt auch bemerkenswerte Sachliteratur können in die Auswahl gelangen. Nur der erste Roman wird vorgegeben. Die weiteren Texte werden in der Gruppe ausgewählt. In der Vorbesprechung wird gemeinsam entschieden, welche weiteren Bücher gelesen werden.

Anmeldeschluss ist am 20. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

