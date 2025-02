vhs-Kurs: Liedbegleitung mit der Gitarre

Die Volkshochschule des Vogelsbergkreises bietet einen Gitarren-Kurs an für alle, die bereits Erfahrungen mit dem Spielen von einfachen Akkorden haben und ihre Kenntnisse ausbauen möchten. An sechs Terminen werden ab Donnerstag, 20. Februar, 19 bis 20.30 Uhr, Rock- und Popsongs aus den 1980er bis 2023er Jahren mit der Gitarre begleitet. Der Kurs findet statt in der vhs in Alsfeld, Im Klaggarten 6.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 13. Februar. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.