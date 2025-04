vhs-Kurs: Kunstfahrt nach Bad Homburg v.d.H. ins Museum Sinclair-Haus

Eine Kunstfahrt nach Bad Homburg v.d.H. bietet die Vogelsberger vhs am Samstag, 24. Mai, von 8.15 bis 18.15 Uhr an. Die Stadt Homburg hat laut vhs einiges zu bieten in Sachen Zeitgenössischer Kunst: Das Museum Sinclair Haus mit seinen immer aktuellen Ausstellungen zum Thema Kunst und Natur sowie die große Skulpturenschau Blickachsen, die jeden Sommer im Kurpark und Schlosspark der Stadt präsentiert wird.Das Museum Sinclair Haus zeigt seit 1982 wechselnde Ausstellungen nationaler und internationaler Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts mit dem Schwerpunkt "Natur". Die Vogelsberger Teilnehmer werden durch die Ausstellung "Pflanzengespür" geführt, die mit Exponaten aus unterschiedlichen Zusammenhängen dazu einlädt, Pflanzen als intelligente, kommunizierende, lernende, empfindungsfähige Wesen kennenzulernen. Anhand zahlreicher Exponate zeitgenössischer Kunst sowie literarischer Positionen werden Pflanzen als lernfähige Mit-Wesen betrachtet und ihre Lebensgeschichten wird erfahrbar gemacht.Nach dem Besuch der Ausstellung im Sinclair Haus ist eine zweistündige Mittagspause geplant. Um 14 Uhr startet dann einen 90-minütige Führung als ausgedehnter Spaziergang durch die hochkarätige und vielseitige Blickachsen-Skulpturenschau. Zeitgenössische Skulpturen und Illustrationen sind behutsam in den historischen Parkanlagen positioniert, sodass sie miteinander und mit der umgebenden Natur kommunizieren.Zustiegsmöglichkeiten bei Hin- und Rückfahrt sind in Schlitz, Lauterbach, Alsfeld und Mücke möglich. Bei der Anmeldung soll der Zustiegswunsch angegeben werden. Anmeldeschluss ist am 18. Mai. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.