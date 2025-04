vhs-Kurs: Kettenvariationen selber gestalten

Am Samstag, 10. Mai, bietet die Volkshochschule des Vogelsbergkreises von 11 bis 18.30 Uhr einen Kurs an, in dem modische Kettenvariationen selbst gestaltet werden. Egal ob Steinketten, Metallketten, Gliederketten oder Phantasieketten: In diesem Kurs können die Teilnehmer eigene Ideen einbringen und verwirklichen. Auch von zu Hause mitgebrachter Schmuck könnte beispielsweise neu kombiniert werden. Der Kurs findet statt in Schwalmtal-Rainrod, Schulstraße 31.Anmeldeschluss ist Sonntag, 4. Mai. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.