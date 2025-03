Die Wahl der richtigen Schrift und der passenden Feder? Welches Papier und welche Tinte benötigt man? Und wie genau kann man weitere Erfahrungen in der Kalligrafie sammeln? Der vhs-Kurs „Kalligrafie und Schriftkunst“ gibt am Sonntag, 23. März, von 11 bis 17 Uhr Antworten auf diese Fragen. Denn im Kurs in der Alsfelder vhs, Im Klaggarten 6, Raum UG 07, werden historische Schriften und Techniken vorgestellt und selbst geschrieben. Auch auf das Zusammenspiel von Schrift und Bild wird eingegangen, um etwa Grußkarten selbst zu gestalten. Der Kurs eignet sich für Anfängerinnen und Anfänger, die bereits erste Erfahrungen mit Schrift gesammelt haben und diese vertiefen möchten.Anmeldeschluss ist Sonntag, 16. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.