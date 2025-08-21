vhs-Kurs: Instagram für Fortgeschrittene
Der Kurs wird sich auf Strategien, fortgeschrittene Techniken und Insider-Tipps fokussieren, um so die Reichweite zu maximieren und eine authentische Community aufzubauen. Gemeinsam soll im Kurs ein individueller und ansprechender Social-Media-Auftritt erarbeitet werden und verschiedene Gestaltungsmittel und -elemente kennengelernt werden. Am mitgebrachten Smartphone, Tablet oder Laptop werden etwa professionelle Foto- und Videotechniken mit Canva, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Storytelling-Techniken erarbeitet. Darüber hinaus geht es an den drei Terminen um Zielgruppenanalyse, Nischenfindung und Content-Strategieentwicklung für maximale Wirkung.
Anmeldeschluss ist der 27. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.