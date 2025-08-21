Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033137

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Herr Christian Lips +49 6641 977272
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: Instagram für Fortgeschrittene

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Ab Mittwoch, 3. September, dreht sich der vhs-Kurs „Instagram für Fortgeschrittene“ von 18.45 bis 21 Uhr in der vhs Lauterbach, Obergasse 44, Raum 03, um den professionellen Social-Media-Auftritt. Der Fortgeschrittenenkurs mit drei Terminen richtet sich an alle, die bereits Grundlagenkenntnisse in Instagram haben und ihre Fähigkeiten vertiefen möchten.

Der Kurs wird sich auf Strategien, fortgeschrittene Techniken und Insider-Tipps fokussieren, um so die Reichweite zu maximieren und eine authentische Community aufzubauen. Gemeinsam soll im Kurs ein individueller und ansprechender Social-Media-Auftritt erarbeitet werden und verschiedene Gestaltungsmittel und -elemente kennengelernt werden. Am mitgebrachten Smartphone, Tablet oder Laptop werden etwa professionelle Foto- und Videotechniken mit Canva, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Storytelling-Techniken erarbeitet. Darüber hinaus geht es an den drei Terminen um Zielgruppenanalyse, Nischenfindung und Content-Strategieentwicklung für maximale Wirkung.

Anmeldeschluss ist der 27. August. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.