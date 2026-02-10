Kontakt
vhs-Kurs: „Innenarchitektur als Kunstform“

Der Online-vhs-Kurs „Innenarchitektur als Kunstform“ richtet sich an alle, die ihr Zuhause umbauen oder umgestalten möchten und sich unsicher sind, welche Farben und Möbel zusammenpassen. Ab dem 3. März lernen die Teilnehmer in dem Online-Kurs an vier Dienstagen, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, die eigenen Räume wie ein Profi zu gestalten.

Die Dozentin führt die Teilnehmer durch die Welt der Innenarchitektur und zeigt ihnen, wie sie ihre Wunschräume umsetzen. Praktische Fähigkeiten wie das Ausmessen von Räumen, das Zeichnen von Grundrissen sowie die Auswahl der richtigen Farben, Formen, Materialien und Beleuchtung stehen ebenfalls auf dem Programm.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 24. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

