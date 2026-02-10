vhs-Kurs: „Innenarchitektur als Kunstform“
Die Dozentin führt die Teilnehmer durch die Welt der Innenarchitektur und zeigt ihnen, wie sie ihre Wunschräume umsetzen. Praktische Fähigkeiten wie das Ausmessen von Räumen, das Zeichnen von Grundrissen sowie die Auswahl der richtigen Farben, Formen, Materialien und Beleuchtung stehen ebenfalls auf dem Programm.
Anmeldeschluss ist Dienstag, 24. Februar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.