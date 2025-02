Wie handhabe ich meine Digitalkamera eigentlich optimal? Wo liegen die Grenzen? Wie gestaltet sich das Zusammenspiel zwischen Kreativität und Technik? Was bewirken Blende, Verschlusszeit, ISO und Motiv- und Szeneneinstellungen? All diese und weitere Fragen sollen ab Dienstag, 11. März, an vier Abenden in der vhs im Schulzentrum an der Wascherde, Raum 009, in Lauterbach mit viel Praxis beantwortet werden. Jeweils von 18 bis 20.30 Uhr stehen im Kurs die grundlegende Bedienung der Kamera, Fotografieren im manuellen Modus, Wirkungen verschiedener Brennweiten und viel Experimentierfreude im Vordergrund. Auch grundlegende Einstellungen für Landschaft, Porträt, Architektur, Party, Schnappschuss, Sport, und weiteren Motive werden besprochen und ausprobiert.Voraussetzungen für die Kursteilnahme sind erste minimale Kenntnisse im Umgang mit der eigenen Kamera und viel Spaß am Ausprobieren. Bei der Anmeldung sollten Interessierte ihr Kameramodell angeben.Anmeldeschluss ist Freitag, 7. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.