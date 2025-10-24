Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040226

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Sabine Galle-Schäfer +49 6641 977333
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

vhs-Kurs: Goldschmieden

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Im vhs-Kurs „Goldschmieden für kreative Schmuckliebhaberinnen und Schmuckliebhaber“ lernen die Teilnehmer die Grundfertigkeiten des Goldschmiedens kennen, wie Sägen, Feilen und Löten. Sie können ihre eigenen Ideen entwickeln und werden Schritt für Schritt in die Arbeit des Goldschmiedens eingeführt. Ziel des Kurses ist es, dass die Teilnehmer den Umgang mit Metallen lernen und ein nach ihren Vorstellungen gestaltetes Schmuckstück erarbeiten. Der Kurs wendet sich an Menschen mit Freude an handwerklicher Arbeit. Er findet am Dienstag, 4. November, von 16.30 bis 19.30 Uhr in der Schulstraße 31 in Schwalmtal-Rainrod statt. Es folgen vier weitere Treffen. Anmeldeschluss ist am 28. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.