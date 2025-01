vhs-Kurs: Gesunder Start ins neue Jahr

Wie können die guten Vorsätze fürs neue Jahr langfristig umgesetzt werden? Das ist die zentrale Frage des vhs-Kurses, der am Mittwoch, 29. Januar, in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 08, startet. An insgesamt vier Terminen, jeweils von 19 bis 21 Uhr, sollen wichtige Impulse und Themen für die Gesundheit besprochen werden. Am letzten Kursabend stehen ein gemeinsames Kochen und Essen auf dem Programm.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 22. Januar. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.