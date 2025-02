vhs-Kurs: Gesund und fit für den Sommer

Wie können die guten Vorsätze im neuen Jahr langfristig umgesetzt werden? Dieser Frage geht der Kurs „Gesund und fit für den Sommer“ ab Mittwoch, 12. März, jeweils von 19 bis 20 Uhr, an vier Terminen in der vhs Alsfeld, Im Klaggarten 6, Raum EG 08 – Küche, nach. Dabei sollen gemeinsam die entscheidenden Punkte für die Gesundheit im Dschungel der Bücher, Artikel und des Internets zu diesem Thema besprochen werden. Am letzten Kursabend wird außerdem gemeinsam gekocht und gegessen.Anmeldeschluss ist Mittwoch, 5. März. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.