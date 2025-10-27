Kontakt
vhs-Kurs: Genussvoll und gesund

Der antientzündlichen Ernährung widmet sich der vhs-Kurs „Genussvoll und gesund: Kochen für eine entzündungshemmende Lebensweise“, der am 8. November von 14 bis 18 Uhr in Alsfeld, Im Klaggarten 6, stattfindet. Entzündlich-rheumatische Erkrankungen wie zum Beispiel Rheumatoide Arthritis erschweren vielen Betroffenen den Alltag und schränken die Lebensqualität ein. Im Kurs wird besprochen, welche Lebensmittel entzündungsfördernd sind und welche entzündungshemmenden Eigenschaften besitzen und somit eine Linderung von Gelenkschmerzen ermöglicht werden kann. Anschließend kochen die Teilnehmer leckere und unkomplizierte Rezepte nach, die reich an entzündungshemmenden Nährstoffen sind. Anmeldeschluss ist am 31. Oktober. Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

